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На Пушкинской в Ростове запретили парковку и остановку автомобилей по ночам с 10 мая

10 мая 2023, 06:42
Фото: 1MI
На Пушкинской в Ростове запретили парковку и остановку автомобилей по ночам с 10 мая
В Ростове-на-Дону из-за дорожных работ в ночное время ограничат остановку машин на улице Пушкинской, сообщили в мэрии.

В центре города необходимо нанести разметку на дороге на участке от Ворошиловского до Буденновского. Работы продлятся с 10 по 13 мая, из-за чего и будут вводить ограничения.

С 20 часов до 8 утра нельзя будет останавливаться и парковаться в этой зоне. Для предупреждения водителей установят специальные знаки.

В Ростове на дорожную разметку и обустройство дорог потратят более 174 млн рублей
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Всех автомобилистов попросили быть внимательными. 

Ранее стало известно, что в Ростове на дорожную разметку и обустройство дорог потратят более 174 миллионов рублей.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ограничения движения#Парковка в Ростове#Дорожные работы#Илья Протвинов
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