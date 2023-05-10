Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В центре города необходимо нанести разметку на дороге на участке от Ворошиловского до Буденновского. Работы продлятся с 10 по 13 мая, из-за чего и будут вводить ограничения.
С 20 часов до 8 утра нельзя будет останавливаться и парковаться в этой зоне. Для предупреждения водителей установят специальные знаки.
Всех автомобилистов попросили быть внимательными.
Ранее стало известно, что в Ростове на дорожную разметку и обустройство дорог потратят более 174 миллионов рублей.