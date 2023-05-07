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В Ростове на дорожную разметку и обустройство дорог потратят более 174 млн рублей

7 мая 2023, 09:01
Фото: 1MI
В Ростове на дорожную разметку и обустройство дорог готовы потратить более 174 млн рублей
В Ростове на работы по нанесению дорожной разметки и установке технических средств организации дорожного движения выделили свыше 174 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

Информация о конкурсе появилась 5 мая. Прием заявок на работы будет идти до 22 мая, а подрядчик должен быть определен 25 мая.

Подрядчик должен выполнить в Ростове работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, а также установить технических средств организации дорожного движения.

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Причем подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ. Так, гарантийный срок функциональной долговечности разметки при нанесении краской (эмалью) для дорожной разметки должен быть не менее 3 месяцев.

Напомним, в апреле был объявлен конкурс на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в Ростовской области. Также предполагались и иные дорожные работы. Максимальная сумма контракта составила 660 миллионов рублей.

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