Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Информация о конкурсе появилась 5 мая. Прием заявок на работы будет идти до 22 мая, а подрядчик должен быть определен 25 мая.
Подрядчик должен выполнить в Ростове работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, а также установить технических средств организации дорожного движения.
Причем подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ. Так, гарантийный срок функциональной долговечности разметки при нанесении краской (эмалью) для дорожной разметки должен быть не менее 3 месяцев.
Напомним, в апреле был объявлен конкурс на выполнение работ по нанесению дорожной разметки в Ростовской области. Также предполагались и иные дорожные работы. Максимальная сумма контракта составила 660 миллионов рублей.