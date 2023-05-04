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Около 50 километров дорог к АПП на границе Ростовской области восстановят к июлю

4 мая 2023, 17:55
Фото: donland.ru
Около 50 километров дорог к АПП на границе Ростовской области восстановят к июлю
ГК «Автодор» восстановит около 50 километров дорог на границе с Ростовской областью, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

Власти сообщили, что в настоящий момент ГК «Автодор» в круглосуточном режиме занята восстановлением подъездов к автомобильным пунктам пропуска на границах ЛДНР с Ростовской областью.

Сейчас рабочие заняты ремонтом шести участков дорог в Донецкую Республику, а также готовят к ремонту территорию рядом с пунктом пропуска в ЛНР.

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Эти участки общей протяженностью около 50 километров собираются привести в порядок за два ближайших месяца, что позволит сократить время пути к АПП и пробки на подъездах к пунктам пропуска.

Кроме того, на финальном этапе находится ремонт участка автодороги рядом с КПП «Ульяновское-Шрамко».

Ранее власти Ростова-на-Дону рассказали, что стало препятствием для ремонта дорог весной 2023 года.

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