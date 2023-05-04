Около 50 километров дорог к АПП на границе Ростовской области восстановят к июлю

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Власти сообщили, что в настоящий момент ГК «Автодор» в круглосуточном режиме занята восстановлением подъездов к автомобильным пунктам пропуска на границах ЛДНР с Ростовской областью.
Сейчас рабочие заняты ремонтом шести участков дорог в Донецкую Республику, а также готовят к ремонту территорию рядом с пунктом пропуска в ЛНР.
Эти участки общей протяженностью около 50 километров собираются привести в порядок за два ближайших месяца, что позволит сократить время пути к АПП и пробки на подъездах к пунктам пропуска.
Кроме того, на финальном этапе находится ремонт участка автодороги рядом с КПП «Ульяновское-Шрамко».
Ранее власти Ростова-на-Дону рассказали, что стало препятствием для ремонта дорог весной 2023 года.