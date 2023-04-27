Власти признали сложности на КПП на границе Ростовской области и ДНР

«Нам очень важно развивать тесные экономические связи между регионами, обмениваться опытом по таким направлениям как сельское хозяйство, транспортная инфраструктура. Особенно остро этот вопрос стоит, когда у нас есть проблемы на контрольно-пропускных пунктах. Мы ожидаем серьезных результатов от совместной работы», — в заключение сообщил Пушилин, однако не уточнив, какие именно проблемы возникли на КПП.