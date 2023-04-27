Власти признали сложности на КПП на границе Ростовской области и ДНР

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В четверг, 27 апреля, в Telegram-канале врио главы ДНР Дениса Пушилина появилось видео с пресс-конференции, посвященной встрече с главой донского правительства.
В ходе своего выступления Денис Пушилин поблагодарил Ростовскую область за помощь, оказываемую на этапе становления Донецкой Народной Республики, и добавил, что уверен, что в будущем регионы наладят еще более тесное взаимовыгодное сотрудничество.
«Нам очень важно развивать тесные экономические связи между регионами, обмениваться опытом по таким направлениям как сельское хозяйство, транспортная инфраструктура. Особенно остро этот вопрос стоит, когда у нас есть проблемы на контрольно-пропускных пунктах. Мы ожидаем серьезных результатов от совместной работы», — в заключение сообщил Пушилин, однако не уточнив, какие именно проблемы возникли на КПП.
В ответ на это Василий Голубев сообщил, что регионы продолжат сотрудничать и выстраивать крепкие отношения, а Ростовская область продолжит выполнять роль «доброго соседа» для ДНР, оказывая всю возможную помощь и содействие в развитии Республики.
Ранее в Ростовской области открыли еще один пропускной пункт на границе с ДНР.