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Власти признали сложности на КПП на границе Ростовской области и ДНР

27 апреля 2023, 15:28
Фото:  Telegram-канал Дениса Пушилина
Власти признали сложности на КПП на границе Ростовской области и ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что надеется на взаимовыгодное сотрудничество с Ростовской областью из-за проблем с КПП между регионами, об этом он рассказал в ходе встречи с донским губернатором Василием Голубевым.

В четверг, 27 апреля, в Telegram-канале врио главы ДНР Дениса Пушилина появилось видео с пресс-конференции, посвященной встрече с главой донского правительства.

В ходе своего выступления Денис Пушилин поблагодарил Ростовскую область за помощь, оказываемую на этапе становления Донецкой Народной Республики, и добавил, что уверен, что в будущем регионы наладят еще более тесное взаимовыгодное сотрудничество.

«Нам очень важно развивать тесные экономические связи между регионами, обмениваться опытом по таким направлениям как сельское хозяйство, транспортная инфраструктура. Особенно остро этот вопрос стоит, когда у нас есть проблемы на контрольно-пропускных пунктах. Мы ожидаем серьезных результатов от совместной работы», — в заключение сообщил Пушилин, однако не уточнив, какие именно проблемы возникли на КПП.

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В ответ на это Василий Голубев сообщил, что регионы продолжат сотрудничать и выстраивать крепкие отношения, а Ростовская область продолжит выполнять роль «доброго соседа» для ДНР, оказывая всю возможную помощь и содействие в развитии Республики.

Ранее в Ростовской области открыли еще один пропускной пункт на границе с ДНР.

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