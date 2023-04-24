Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Компания «Риф», принадлежащая «Ростовскому порту», открыла в ДНР дочернее предприятие «Порт». По информации «Город N», оно будет заниматься строительством кораблей, судов и плавучих конструкций, а также складированием и хранением грузов.
Дочернее предприятие открылось на фоне расширения поддержки со стороны государства. Так, в феврале этого года правительство России заверило, что займется поддержкой инвестиционных проектов в судостроительной промышленности. Например, введут нулевой НДС на услуги по ремонту судов, при условии, что сэкономленные от льготы средства заводы в течение семи лет будут направлять на инвестиции.
Ранее сообщалось, что ростовский «Донавтовокзал» хочет за свой счет построить вокзал в Мариуполе.