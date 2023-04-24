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У «Ростовского порта» появилась дочерняя компания в ДНР

24 апреля 2023, 12:36
Фото: Brücke-Osteuropa/cc0/wikimedia.org
У «Ростовского порта» появилась дочерняя компания в ДНР
«Ростовский порт» открыл дочернее предприятие в ДНР, пишут СМИ.

Компания «Риф», принадлежащая «Ростовскому порту», открыла в ДНР дочернее предприятие «Порт». По информации «Город N», оно будет заниматься строительством кораблей, судов и плавучих конструкций, а также складированием и хранением грузов.

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Дочернее предприятие открылось на фоне расширения поддержки со стороны государства. Так, в феврале этого года правительство России заверило, что займется поддержкой инвестиционных проектов в судостроительной промышленности. Например, введут нулевой НДС на услуги по ремонту судов, при условии, что сэкономленные от льготы средства заводы в течение семи лет будут направлять на инвестиции.

Ранее сообщалось, что ростовский «Донавтовокзал» хочет за свой счет построить вокзал в Мариуполе.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовский порт#Сотрудничество Ростовской области и ДНР#Инвестиции Ростовской области#Алина Заярная
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