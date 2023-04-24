Дочернее предприятие открылось на фоне расширения поддержки со стороны государства. Так, в феврале этого года правительство России заверило, что займется поддержкой инвестиционных проектов в судостроительной промышленности. Например, введут нулевой НДС на услуги по ремонту судов, при условии, что сэкономленные от льготы средства заводы в течение семи лет будут направлять на инвестиции.