Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
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Updated Сегодня, 14:14
В четверг, 20 апреля, Минтранс Ростовской области объявил об открытии модернизированного АПП Шрамко-Ульяновское, который находится на территории хутора Шрамко.
После модернизации пункт запустил движение для легковых, пассажирских и грузовых автомобилей по шести полосам. Власти сообщают, что пункт может пропускать до 4,5 тысячи автомобилей в сутки.
В Минтрансе Ростовской области уточнили, что доехать до АПП из Ростова можно по трассе, ведущей в Таганрог и Матвеев Курган. Общая протяженность пути достигает 150 километров. Из Новоазовска потребуется проехать 138 километров через Коньково и Ульяновское. Автомобилистам из Мариуполя до Шрамко-Ульяновское придется проехать 160 километров через Александровское.
Жителям Донецка и Луганска для проезда через АПП необходимо проехать 81 и 167 километров соответственно, путь до Шрамко-Ульяновское пройдет через Новоекатериновку, а из ЛНР необходимо проложить путь через Центральный и Амвросиевку.
Ранее ростовский дальнобойщик заявил, что простоял трое суток в пробке на выезде через КПП из ДНР.