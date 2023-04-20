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В Ростовской области открыли еще один пропускной пункт на границе с ДНР

20 апреля 2023, 14:12
Фото: Минтранс РО
В Ростовской области открыли новый модернизированный АПП Шрамко-Ульяновское
В Ростовской области открыли модернизированный АПП в хуторе Шрамко между Весело-Вознесенкой и Амвросиевкой, подробностями поделилась пресс-служба Минтранспорта региона.

В четверг, 20 апреля, Минтранс Ростовской области объявил об открытии модернизированного АПП Шрамко-Ульяновское, который находится на территории хутора Шрамко.

После модернизации пункт запустил движение для легковых, пассажирских и грузовых автомобилей по шести полосам. Власти сообщают, что пункт может пропускать до 4,5 тысячи автомобилей в сутки.

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В Минтрансе Ростовской области уточнили, что доехать до АПП из Ростова можно по трассе, ведущей в Таганрог и Матвеев Курган. Общая протяженность пути достигает 150 километров. Из Новоазовска потребуется проехать 138 километров через Коньково и Ульяновское. Автомобилистам из Мариуполя до Шрамко-Ульяновское придется проехать 160 километров через Александровское.

Жителям Донецка и Луганска для проезда через АПП необходимо проехать 81 и 167 километров соответственно, путь до Шрамко-Ульяновское пройдет через Новоекатериновку, а из ЛНР необходимо проложить путь через Центральный и Амвросиевку.

Ранее ростовский дальнобойщик заявил, что простоял трое суток в пробке на выезде через КПП из ДНР.

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