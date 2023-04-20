В Минтрансе Ростовской области уточнили, что доехать до АПП из Ростова можно по трассе, ведущей в Таганрог и Матвеев Курган. Общая протяженность пути достигает 150 километров. Из Новоазовска потребуется проехать 138 километров через Коньково и Ульяновское. Автомобилистам из Мариуполя до Шрамко-Ульяновское придется проехать 160 километров через Александровское.