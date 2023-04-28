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На Большой Садовой приступили к работам по обновлению дороги, сейчас специалисты проводят ремонт на пересечении с Театральным. В результате на участке появится новый асфальт.
Однако из-за работ возможны заторы от Ворошиловского до проспекта Театрального, что следует учитывать водителям при построении маршрутов.
Ранее авария парализовала движение в районе ЦГБ в Ростове-на-Дону утром 28 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого Автодор предупредил о тройном увеличении загруженности М-4 «Дон» с 28 апреля.