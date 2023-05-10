Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В станице Романовской орден Мужества вручили родителям военнослужащего Максима Иванеева. Боец героически погиб в ходе спецоперации. Награду его близким передал военный комиссар Цимлянского и Волгодонского районов Андрей Живенко.
«Московский комсомолец» пишет, что Максим Иванеев был снайпером. В зону СВО он отправился по контракту. Смертельное ранение он получил еще осенью прошлого года. К награде его решили представить посмертно.
Вчера стало известно, что в ходе спецоперации погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко.