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Орден Мужества вручили родителям погибшего в СВО бойца из Ростовской области

10 мая 2023, 12:56
Фото: mil.ru
Орден Мужества вручили родителям погибшего в СВО бойца из Ростовской области
В станице Романовской в Ростовской области орден Мужества вручили родителям погибшего в СВО бойца, пишут СМИ.

В станице Романовской орден Мужества вручили родителям военнослужащего Максима Иванеева. Боец героически погиб в ходе спецоперации. Награду его близким передал военный комиссар Цимлянского и Волгодонского районов Андрей Живенко.

В зоне спецоперации погиб 31-летний Александр Кармазин из Ростовской области
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«Московский комсомолец» пишет, что Максим Иванеев был снайпером. В зону СВО он отправился по контракту. Смертельное ранение он получил еще осенью прошлого года. К награде его решили представить посмертно.

Вчера стало известно, что в ходе спецоперации погиб 27-летний житель Таганрога Олег Иваненко.

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