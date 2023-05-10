Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Молодой человек откликнулся на просьбу жительницы Москвы, которой требовалась магическая помощь. У нее сложилась тяжелая жизненная ситуация и она верила, что он сможет ей помочь.
«Подозреваемый получил предоплату и обещал провести обряды в онлайн-формате, но пропал. Его разыскали и доставили в отдел полиции в Москве», — сказано в сообщении.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.
Ранее мошенники в Ростове стали использовать самокаты для обмана горожан.