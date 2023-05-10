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Ростовчанин стал 22-летней женщиной и научился гадать

10 мая 2023, 08:55
Фото: МВД-Медиа
Ростовчанин стал 22-летней женщиной-экстрасенсом
Полицейские задержали 22-летнего жителя Ростова-на-Дону, который притворялся женщиной-экстрасенсом, сообщили в МВД.

Молодой человек откликнулся на просьбу жительницы Москвы, которой требовалась магическая помощь. У нее сложилась тяжелая жизненная ситуация и она верила, что он сможет ей помочь.

«Подозреваемый получил предоплату и обещал провести обряды в онлайн-формате, но пропал. Его разыскали и доставили в отдел полиции в Москве», — сказано в сообщении.

Мошенники в Ростове стали использовать самокаты для обмана горожан
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Ростовчанин стал 22-летней женщиной-экстрасенсом
Видео: МВД-Медиа

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет заключения.

Ранее мошенники в Ростове стали использовать самокаты для обмана горожан. 

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