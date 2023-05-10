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Розенбаум заявил, что с 11 мая едет в тур по казачьим станицам в Ростовской области

10 мая 2023, 06:16
Фото: Габышев Дмитрий Николаевич/cc by sa/wikimedia.org
Розенбаум заявил, что с 11 мая едет в тур по казачьим станицам в Ростовской области
Певец Александр Розенбаум с четверга, 11 мая, отправится в тур по Ростовской области, пишут СМИ.

В интервью РИА «Новости» он рассказал, что объедет казачьи станицы и споет для местных жителей. По его словам, у него в репертуаре большое количество песен про казачество.

«Я хочу спеть эти песни у них дома, а не в концертных залах. Чтобы не они ко мне приехали, а я к ним», — отметил музыкант.

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Он добавил, что много лет добивался этой поездки и хочет получить удовольствие от общения с людьми. 

До этого об организации этого тура рассказывал губернатор Василий Голубев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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