Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В интервью РИА «Новости» он рассказал, что объедет казачьи станицы и споет для местных жителей. По его словам, у него в репертуаре большое количество песен про казачество.
«Я хочу спеть эти песни у них дома, а не в концертных залах. Чтобы не они ко мне приехали, а я к ним», — отметил музыкант.
Он добавил, что много лет добивался этой поездки и хочет получить удовольствие от общения с людьми.
До этого об организации этого тура рассказывал губернатор Василий Голубев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.