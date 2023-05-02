Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
1 мая в Левобережном парке Ростова открыли весенне-летний сезон. Для сотни горожан там организовали грандиозный гала-концерт. На нем выступили лучшие музыкальные, танцевальные и вокальные коллективы Ростова.
Вечером же в парке состоялся торжественный запуск светомузыкального фонтана. В мэрии отметили, что это стало особым символом начала теплого времени года в Ростове.
Ранее ростовчан развеселило упавшее на улице Седова Дерево любви.