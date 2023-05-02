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Гала-концертом открыли весенне-летний сезон в Левобережном парке в Ростове 1 мая

2 мая 2023, 06:11
Фото: vk.com/ovchinnikov_rnd
Гала-концертом открыли весенне-летний сезон в Левобережном парке Ростова
В Ростове 1 мая гала-концертом открыли сезон фонтанов, рассказали в администрации города.

1 мая в Левобережном парке Ростова открыли весенне-летний сезон. Для сотни горожан там организовали грандиозный гала-концерт. На нем выступили лучшие музыкальные, танцевальные и вокальные коллективы Ростова.

Скамейки из переработанного пластика появились в парке Левобережный
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Фото: vk.com/ovchinnikov_rnd

Вечером же в парке состоялся торжественный запуск светомузыкального фонтана. В мэрии отметили, что это стало особым символом начала теплого времени года в Ростове.

Ранее ростовчан развеселило упавшее на улице Седова Дерево любви.

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