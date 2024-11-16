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Парки Ростова

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2024
Открытие частного парка «Мельник» в Ростове перенесли во второй раз
Инвесторы снова сдвинули сроки открытия парка «Мельник» на 29-й Линии в Ростове, рассказал управленец проекта Вадим Калинич «Деловой Газете.Юг».
16 ноября, 13:03
Черная магия по-ростовски: у Цыганского озера на деревьях повесили трупы птиц
В Ростове жители пожаловались на трупы птиц, которыми увешаны деревья рядом с Цыганским озером на Змиёвке, об этом сообщил местный Telegram-канал.
17 февраля, 16:29
Госэкспертиза одобрила проект благоустройства парка на Вересаева в Ростове
Госэкспертиза позволит приступить к второму этапу благоустройства парка на улице Вересаева в Ростове, об этом сообщили донские СМИ.
5 февраля, 06:26
2023
Театрализованный фестиваль хлеба устроят в Ростове
22 сентября 2023, 16:58
В парке имени Островского в Ростове массово вырубили деревья
3 июля 2023, 13:44
В Ростовской области тратят миллионы на парки и боятся молока после пикантных купаний
16 июня 2023, 14:43
Парки Ростова не смогли найти инвесторов для концессии
Городские парки Ростова не удалось передать в концессию инвесторам, сообщили в администрации.
16 мая 2023, 06:26
«Первая миля» открыта для ростовчан: ради чего стоит сюда прийти
Спустя три года после обещанного срока завершилось строительство парка «Первая миля». Его открытие приурочили ко Дню труда 1 мая. Наш корреспондент посетил новую достопримечательность Ростова.
2 мая 2023, 12:44
Эко-парк «Первая миля» торжественно открыли в Ростове 1 мая
В Ростове 1 мая торжественно открыли непрерывный экологический парк «Первая миля», сообщили в администрации города.
2 мая 2023, 07:41
Гала-концертом открыли весенне-летний сезон в Левобережном парке в Ростове 1 мая
2 мая 2023, 06:11

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