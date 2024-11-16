Парки Ростова

Открытие частного парка «Мельник» в Ростове перенесли во второй раз

Инвесторы снова сдвинули сроки открытия парка «Мельник» на 29-й Линии в Ростове, рассказал управленец проекта Вадим Калинич «Деловой Газете.Юг».