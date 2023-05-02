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«Первая миля» открыта для ростовчан: ради чего стоит сюда прийти

2 мая 2023, 12:44
Фото: rostovgazeta.ru
«Первая миля» открыта для ростовчан: ради чего стоит сюда прийти
Спустя три года после обещанного срока завершилось строительство парка «Первая миля». Его открытие приурочили ко Дню труда 1 мая. Наш корреспондент посетил новую достопримечательность Ростова.

 

Попасть в парк, протяженностью около 1 км, можно перейдя мост через реку Темерник. Он соединяет «Первую милю» с парком культуры и отдыха имени Октября.

В парке на Военведе создали несколько пешеходных и велотроп, разделенных клумбами с автополивом.

Фото: rostovgazeta.ru
Эко-парк «Первая миля» торжественно открыли в Ростове 1 мая
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Для проведения мероприятий подготовили сцену и места для зрителей. Вдоль Темерника построили два пешеходных моста и несколько смотровых площадок. При этом старый мост через реку сохранили – он стал популярной фотозоной в день открытия парка.

На территории «Первой мили» также установили, два магазина и скамейки с навесами от солнца и несколько питьевых фонтанов. В прочем, последние пока не работают.

Фото: rostovgazeta.ru

Из нового парка ростовчане могут попасть в зоопарк.

Ранее RostovGazeta писала о том, что гала-концертом открыли весенне-летний сезон в Левобережном парке в Ростове 1 мая

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#Анна Ивченко#Парк#Парки Ростова#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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