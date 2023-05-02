Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Попасть в парк, протяженностью около 1 км, можно перейдя мост через реку Темерник. Он соединяет «Первую милю» с парком культуры и отдыха имени Октября.
В парке на Военведе создали несколько пешеходных и велотроп, разделенных клумбами с автополивом.
Для проведения мероприятий подготовили сцену и места для зрителей. Вдоль Темерника построили два пешеходных моста и несколько смотровых площадок. При этом старый мост через реку сохранили – он стал популярной фотозоной в день открытия парка.
На территории «Первой мили» также установили, два магазина и скамейки с навесами от солнца и несколько питьевых фонтанов. В прочем, последние пока не работают.
Из нового парка ростовчане могут попасть в зоопарк.
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