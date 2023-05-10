Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Канал рассказал, что в городе может ходить вооруженный мужчина в камуфляжной форме. Однако никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.
«Очевидец заявил, что к нему на улице Максима Горького подошел мужчина, после чего начал угрожать пистолетом и гранатой. А далее он убежал», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас идет проверка этой информации.
Ранее стало известно, что жителя Шахт будут судить за нападение с пистолетом на супермаркет ради пива. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.