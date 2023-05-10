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В Ростове-на-Дону 10 мая ввели план «Сирена» из-за сообщений о вооруженном мужчине

10 мая 2023, 06:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону 10 мая ввели план «Сирена» из-за сообщений о вооруженном мужчине
В Ростове-на-Дону утром в среду, 10 мая, ввели план «Сирена» из-за появившейся информации о вооруженном человеке, пишет Telegram-канал Shot.

Канал рассказал, что в городе может ходить вооруженный мужчина в камуфляжной форме. Однако никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.

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«Очевидец заявил, что к нему на улице Максима Горького подошел мужчина, после чего начал угрожать пистолетом и гранатой. А далее он убежал», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас идет проверка этой информации. 

Ранее стало известно, что жителя Шахт будут судить за нападение с пистолетом на супермаркет ради пива. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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