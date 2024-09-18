rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Вооруженный мужчина

Выбрать дату
2024
Вооружённый мужчина ворвался в супермаркет в центре Ростова
Молодой человек с оружием в руках напугал посетителей «Пятёрочки» в Ростове, пишет «Блокнот Ростов».
18 сентября 2024, 08:34
В Ростовской области ищут мужчину с винтовкой за стрельбу по человеку
В Ростовской области идет розыск вооруженного мужчины, который ранил человека, сообщили в региональном УМВД.
6 июня 2024, 10:42
2023
В Ростове рядом со школой №100 на СЖМ задержали вооруженного мужчину
14 октября 2023, 07:57
В Сети появились кадры преследования вооруженного мужчины в Шахтах
29 июня 2023, 11:42
В Ростове-на-Дону 10 мая ввели план «Сирена» из-за сообщений о вооруженном мужчине
В Ростове-на-Дону утром в среду, 10 мая, ввели план «Сирена» из-за появившейся информации о вооруженном человеке, пишет Telegram-канал Shot.
10 мая 2023, 06:15

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика