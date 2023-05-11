Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Управление установило, что адвокат получил 4,5 миллиона рублей и должен был передать правоохранителям. За это арестованный бизнесмен пытался изменить для себя меру пресечения.
В результате в отношении Нагорнова возбудили уголовное дело, а Ленинский районный суд приговорил его к 1,5 года заключения. В апелляции Ростовский областной суд назначил фигуранту три года заключения, также ему в течение трех лет нельзя работать адвокатом.
Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить банду мошенников, присвоивших 300 гектаров земли. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.