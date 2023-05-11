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Адвоката осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4,5 млн рублей

11 мая 2023, 11:41
Фото: Для иллюстрации / samara.sledcom.ru
Адвоката осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону огласили приговор адвокату Виталию Нагорнову, который стал посредником при передаче взятки, сообщили в УФСБ по региону.

Управление установило, что адвокат получил 4,5 миллиона рублей и должен был передать правоохранителям. За это арестованный бизнесмен пытался изменить для себя меру пресечения.

В результате в отношении Нагорнова возбудили уголовное дело, а Ленинский районный суд приговорил его к 1,5 года заключения. В апелляции Ростовский областной суд назначил фигуранту три года заключения, также ему в течение трех лет нельзя работать адвокатом.

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Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить банду мошенников, присвоивших 300 гектаров земли.  Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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