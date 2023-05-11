В результате в отношении Нагорнова возбудили уголовное дело, а Ленинский районный суд приговорил его к 1,5 года заключения. В апелляции Ростовский областной суд назначил фигуранту три года заключения, также ему в течение трех лет нельзя работать адвокатом.