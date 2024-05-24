Взятка в Ростове

В Ростове за взятку задержали экс-мэра Волгодонска и начальника отдела МЧС

Экс-мэр Волгодонска Сергей Горбунов и начальник отдела МЧС Павел Химич были задержаны за передачу взятки через посредника, пишет 1рнд со ссылкой на информацию от регионального управления ФСБ.