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Взятка в Ростове

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2024
В Ростове за взятку задержали экс-мэра Волгодонска и начальника отдела МЧС
Экс-мэр Волгодонска Сергей Горбунов и начальник отдела МЧС Павел Химич были задержаны за передачу взятки через посредника, пишет 1рнд со ссылкой на информацию от регионального управления ФСБ.
24 мая 2024, 14:23
2023
Ростовскую компанию за взятку в 100 тысяч рублей оштрафовали на 1 миллион
Суд вынес приговор в отношении ресурсоснабжающей компании Ростова, директор которой дал взятку, сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.
23 сентября 2023, 05:29
Адвоката осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону огласили приговор адвокату Виталию Нагорнову, который стал посредником при передаче взятки, сообщили в УФСБ по региону.
11 мая 2023, 11:41
Стали известны подробности задержания инспектора ДПС в центре Ростова-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону прошла операция по задержанию сотрудника ГИБДД по подозрению в получении взятки, сообщают СМИ.
27 апреля 2023, 19:33
Замглавврача онкодиспансера будут судить за взятки в Ростовской области
В Ростовской области в суд направят уголовное дело в отношении заместителя главного врача областного онкологического диспансера по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщили в УСКР.
20 апреля 2023, 08:46

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