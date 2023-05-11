Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Сейчас Шевченко 50 лет, ранее она занимала пост замглавы Минкульта региона, после чего перешла на аналогичную должность в Минобразования.
Ранее министром образования области был Андрей Фатеев, который победил в конкурсе на должность сити-менеджера Таганрога. При этом на сайте Минобра, он все еще числится на посту министра.
Ранее управление ЖКХ Пролетарского района Ростова возглавил ставший банкротом чиновник.