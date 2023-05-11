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Исполнять обязанности главы Минобразования Ростовской области будет Тамара Шевченко

11 мая 2023, 12:35
Фото: 1MI
Исполнять обязанности главы Минобразования Ростовской области будет Тамара Шевченко
В Ростовской области исполняющим обязанности главы Минобразования региона назначили Тамару Шевченко, сообщили в облправительстве.

Сейчас Шевченко 50 лет, ранее она занимала пост замглавы Минкульта региона, после чего перешла на аналогичную должность в Минобразования. 

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Фото: donland.ru

Ранее министром образования области был Андрей Фатеев, который победил в конкурсе на должность сити-менеджера Таганрога. При этом на сайте Минобра, он все еще числится на посту министра.

Ранее управление ЖКХ Пролетарского района Ростова возглавил ставший банкротом чиновник.

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