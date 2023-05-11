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Мама укушенного в лицо ребенка в Ростове рассказала, что на самом деле произошло

11 мая 2023, 13:13
Фото: ТГ канал levencovka_sosedi
Мама укушенного в лицо ребенка в Ростове рассказала, что на самом деле произошло
Маленький мальчик, которого укусила в лицо собака в Ростове-на-Дону, не провоцировал ее, сообщила его мать в соцсетях.

Она заявила, что ребенок просто проходил мимо и пес набросился на него без каких-либо видимых причин. По ее словам, было много очевидцев, которые могут это подтвердить.

«Сейчас он лежит в больнице и ему будут полгода делать уколы. Собаку я ударила ногой, после того, как она цапнула ребенка, чтобы отогнать», — рассказала ростовчанка.

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Он добавила, что люди, которые пытаются защитить пса, оболгали ее и ребенка.Он добавила, что люди, которые пытаются защитить пса, оболгали ее и ребенка.
Он добавила, что люди, которые пытаются защитить пса, оболгали ее и ребенка.

Она добавила, что люди, которые пытаются защитить пса, оболгали ее и ребенка.

«Вы себе и представить не можете, как он плакал, как испугался, сколько крови текло по его лицу. Как боялся уколов в больнице», — прокомментировала женщина.

Ранее задержанный за стрельбу по цветочному ларьку заявил, что его целью были бездомные псы.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Собаки в рОСТОВЕ#Нападение собаки#Злая собака
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