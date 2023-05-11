Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Она заявила, что ребенок просто проходил мимо и пес набросился на него без каких-либо видимых причин. По ее словам, было много очевидцев, которые могут это подтвердить.
«Сейчас он лежит в больнице и ему будут полгода делать уколы. Собаку я ударила ногой, после того, как она цапнула ребенка, чтобы отогнать», — рассказала ростовчанка.
Она добавила, что люди, которые пытаются защитить пса, оболгали ее и ребенка.
«Вы себе и представить не можете, как он плакал, как испугался, сколько крови текло по его лицу. Как боялся уколов в больнице», — прокомментировала женщина.
Ранее задержанный за стрельбу по цветочному ларьку заявил, что его целью были бездомные псы.