Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
«КП» — Кубань» со ссылкой на правоохранителей пишет, что после задержания взяли анализ на экспертизу. Выяснилось, что фигуранты в день убийства не употребляли алкоголь и наркотики.
Официальной информации об этом не было, она уточняется. Напомним, что супругам вменяют убийство восьмимесячного ребенка, тело которого расчленили и перекрутили в мясорубке.
Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, а по факту убийства возбудили уголовное дело.