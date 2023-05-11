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В Ростове рассказали о состоянии супругов, расчленивших восьмимесячную дочь

11 мая 2023, 10:35
Фото: Hernán Piñera/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростове рассказали о состоянии супругов, расчленивших восьмимесячную дочь
В Ростове-на-Дону супруги, которых заподозрили в убийстве дочери, в тот момент были трезвыми, сообщают СМИ.

«КП» — Кубань» со ссылкой на правоохранителей пишет, что после задержания взяли анализ на экспертизу. Выяснилось, что фигуранты в день убийства не употребляли алкоголь и наркотики.

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Официальной информации об этом не было, она уточняется. Напомним, что супругам вменяют убийство восьмимесячного ребенка, тело которого расчленили и перекрутили в мясорубке.

Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, а по факту убийства возбудили уголовное дело.

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