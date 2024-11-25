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Убийство ребенка

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2024
Задержана мать, подозреваемая в жестоком убийстве сына-младенца в Таганроге
25 ноября, 15:30
В «Белом лебеде» скончался маньяк-душитель из Каменска-Шахтинского Роман Бурцев
27 октября, 14:35
Итоги недели: в Ростовской области сгорели гектары леса, а люди не услышали сирен
6 октября, 18:37
Адвокат заявил о давлении на присяжных в деле об убийстве младенца в Ростове
3 октября, 07:22
Осужденный в Ростове за убийство 8-месячной дочки Яков Майборода сделал заявление
2 октября, 15:10
«Не могли поделить ее»: соседи сообщили о паре, пустившей дочь в мясорубку в Ростове
13 августа, 15:46
В Ростовской области похоронили задушенную в лесополосе 8-летнюю девочку
19 мая, 12:57
В Ростовской области взяли под стражу возможного убийцу восьмилетней школьницы
В Ростовской области суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве второклассницы, тело которой было найдено в лесополосе в станице Ольгинской 17 мая, сообщил региональный СКР.
19 мая, 10:39
Поздний и долгожданный ребенок: что известно об убитой под Ростовом второкласснице
18 мая, 17:58
Появилось видео следственных действий с убийцей девочки в Ростовской области
18 мая, 16:16
2023
В Ростове рассказали о состоянии супругов, расчленивших восьмимесячную дочь
В Ростове-на-Дону супруги, которых заподозрили в убийстве дочери, в тот момент были трезвыми, сообщают СМИ.
11 мая 2023, 10:35

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