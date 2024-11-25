Убийство ребенка

В Ростовской области взяли под стражу возможного убийцу восьмилетней школьницы

В Ростовской области суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве второклассницы, тело которой было найдено в лесополосе в станице Ольгинской 17 мая, сообщил региональный СКР.