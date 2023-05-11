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Власти в Ростовской области назвали аварийные дороги в регионе

11 мая 2023, 11:01
Фото: donland.ru
Власти в Ростовской области назвали аварийные дороги в регионе
В Ростовской области 60% всех аварий в этом году произошли на муниципальных дорогах, сообщил глава Минтранспорта региона Владимир Окунев.

В Волгодонске за это время произошел рост аварийности, опасения вызывает ситуация в Константиновском районе. Министр заявил, что без устранения ямочности и при отсутствии разметки на дорогах снижение аварийности невозможно. Он также подчеркнул, что улучшение дорожных условий в комплексе гарантированно приведет к сокращению количества ДТП.

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Стало также известно, что 11 муниципалитетов показали плохие темпы по по устранению дефектов дорожного покрытия и не выполнили задачу по ликвидации ямочности до 1 мая. В Волгодонске оказались самые большие проблемы, так как не устранили дефекты на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

А в восьми муниципалитетах не ведутся работы по нанесению дорожной разметки.

Ранее власти Ростова пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорог.

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