Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В Волгодонске за это время произошел рост аварийности, опасения вызывает ситуация в Константиновском районе. Министр заявил, что без устранения ямочности и при отсутствии разметки на дорогах снижение аварийности невозможно. Он также подчеркнул, что улучшение дорожных условий в комплексе гарантированно приведет к сокращению количества ДТП.
Стало также известно, что 11 муниципалитетов показали плохие темпы по по устранению дефектов дорожного покрытия и не выполнили задачу по ликвидации ямочности до 1 мая. В Волгодонске оказались самые большие проблемы, так как не устранили дефекты на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
А в восьми муниципалитетах не ведутся работы по нанесению дорожной разметки.
Ранее власти Ростова пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорог.