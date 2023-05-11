В Волгодонске за это время произошел рост аварийности, опасения вызывает ситуация в Константиновском районе. Министр заявил, что без устранения ямочности и при отсутствии разметки на дорогах снижение аварийности невозможно. Он также подчеркнул, что улучшение дорожных условий в комплексе гарантированно приведет к сокращению количества ДТП.