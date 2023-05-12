Хорошая погода ожидается в Ростове на этих выходных. В субботу, 13 мая, в городе будет солнечно. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем превысит +22 градуса, а вечером — + 9 градусов. Ветер едва разгонится до двух метров в секунду.