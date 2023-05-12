Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Хорошая погода ожидается в Ростове на этих выходных. В субботу, 13 мая, в городе будет солнечно. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем превысит +22 градуса, а вечером — + 9 градусов. Ветер едва разгонится до двух метров в секунду.
В воскресенье, 14 мая, небо заволокут тучи. Однако дождя не прогнозируется. Столбики термометров днем поднимутся до +21 градуса, а ночью — +13 градусов.
Сухая и солнечная погода сохранится в Ростове и на следующей неделе. Синоптики прогнозируют потепление до +25 градусов.
Напомним, агрономы заявили, что холода и дожди, задержавшиеся в Ростовской области на майских праздниках, могут стать причиной неурожая черешни и вишни в регионе.