Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Ростовчанин Дмитрий Дибров после увольнения из передачи «Кто хочет стать миллионером?» с женой Полиной и детьми уехал покорять Африку. Телеведущий подрабатывает там звездным гидом.
На днях Полина Диброва ошарашила подписчиков новостью о пропаже собственных сыновей. Мальчики уехали на экскурсию и пропали. Вместе с детьми был гид, однако в определённый момент он перестал выходить на связь.
Дети вернулись домой с большой задержкой. Выяснилось, что у них пропала связь. Звездные родители признались, что изрядно понервничали, однако рады, что с детьми все хорошо.
Напомним, в передаче «Кто хочет стать миллионером?» место Диброва заняла певица Юлианна Караулова.