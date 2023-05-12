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Жена ростовчанина Диброва сообщила о пропаже детей в Африке

12 мая 2023, 17:50
Фото: Соцсети Полины Дибровой
Ростовчане Дмитрий и Полина Дибровы с детьми
Дети ростовчанина Дмитрия Диброва и его супруги Полины отправились на экскурсию в Африке и не вернулись, об этом сама Диброва рассказала в своих соцсетях.

Ростовчанин Дмитрий Дибров после увольнения из передачи «Кто хочет стать миллионером?» с женой Полиной и детьми уехал покорять Африку. Телеведущий подрабатывает там звездным гидом.

На днях Полина Диброва ошарашила подписчиков новостью о пропаже собственных сыновей. Мальчики уехали на экскурсию и пропали. Вместе с детьми был гид, однако в определённый момент он перестал выходить на связь.

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Дети вернулись домой с большой задержкой. Выяснилось, что у них пропала связь. Звездные родители признались, что изрядно понервничали, однако рады, что с детьми все хорошо.

Напомним, в передаче «Кто хочет стать миллионером?» место Диброва заняла певица Юлианна Караулова.

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