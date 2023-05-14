Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В Ростове волонтеры и полиция продолжают вести поиски 31-летней Кристины Лысоченко. О местонахождении девушки ничего неизвестно с 22 апреля.
Мать пропавшей рассказала «КП — Ростов-на-Дону», что в день исчезновения Кристина собиралась встретиться со своим знакомым. Ранее она одалживала у него на некоторое время телефон. Девушка предупредила мать, что отойдет ненадолго. Спустя час от нее пришло сообщение: «Буду чуть позже». Больше Кристина на связь не выходила.
Мать девушки рассказала, что дома ее ждет 6-летняя дочь. Пока девочке говорят, что мама в отъезде.
Напомним, волонтеры распространяют ориентировки Кристины. У нее худощавое телосложение, длинные темные волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения на девушке желтая куртка, зеленые брюки и светлые кроссовки.