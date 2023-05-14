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Мать рассказала подробности исчезновения 31-летней Кристины Лысоченко в Ростове

14 мая 2023, 16:05
Фото: 1MI
Мать пропавшей ростовчанка рассказала подробности ее загадачного исчезновения
С 22 апреля в Ростове не могут найти 31-летнюю Кристину Лысоченко, мать девушки рассказала СМИ подробности ее исчезновения.

В Ростове волонтеры и полиция продолжают вести поиски 31-летней Кристины Лысоченко. О местонахождении девушки ничего неизвестно с 22 апреля.

Мать пропавшей рассказала «КП — Ростов-на-Дону», что в день исчезновения Кристина собиралась встретиться со своим знакомым. Ранее она одалживала у него на некоторое время телефон. Девушка предупредила мать, что отойдет ненадолго. Спустя час от нее пришло сообщение: «Буду чуть позже». Больше Кристина на связь не выходила.

В конце апреля в Ростове без вести пропала 31-летняя Кристина Лысоченко
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Мать девушки рассказала, что дома ее ждет 6-летняя дочь. Пока девочке говорят, что мама в отъезде.

Напомним, волонтеры распространяют ориентировки Кристины. У нее худощавое телосложение, длинные темные волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения на девушке желтая куртка, зеленые брюки и светлые кроссовки.

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