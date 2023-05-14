Мать пропавшей рассказала «КП — Ростов-на-Дону», что в день исчезновения Кристина собиралась встретиться со своим знакомым. Ранее она одалживала у него на некоторое время телефон. Девушка предупредила мать, что отойдет ненадолго. Спустя час от нее пришло сообщение: «Буду чуть позже». Больше Кристина на связь не выходила.