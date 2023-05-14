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В конце апреля в Ростове без вести пропала 31-летняя Кристина Лысоченко

14 мая 2023, 05:35
Фото: 1MI
В конце апреля в Ростове без вести пропала 31-летняя Кристина Лысоченко
Молодая женщина пропала в Ростове 22 апреля, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Известно, что Кристине Лысоченко 31 год. Судя по фотографии, размещенной поисковиками, это молодая, красивая девушка. У нее темные волосы и худощавое телосложение. 

В день, когда девушка пропала, на ней была желтая куртка, зеленые брюки и светлые кроссовки.

Пропавшего еще в феврале 35-летнего мужчину нашли в Ростове
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Напомним, по данным поисковиков, за апрель в Ростовской области пропали 72 человека. Двое из них были найдены мертвыми. В марте число людей, которых разыскивают близкие и неравнодушные люди, было меньше на семь человек.

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