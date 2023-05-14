В конце апреля в Ростове без вести пропала 31-летняя Кристина Лысоченко

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Известно, что Кристине Лысоченко 31 год. Судя по фотографии, размещенной поисковиками, это молодая, красивая девушка. У нее темные волосы и худощавое телосложение.
В день, когда девушка пропала, на ней была желтая куртка, зеленые брюки и светлые кроссовки.
Напомним, по данным поисковиков, за апрель в Ростовской области пропали 72 человека. Двое из них были найдены мертвыми. В марте число людей, которых разыскивают близкие и неравнодушные люди, было меньше на семь человек.