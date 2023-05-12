Волонтеры «Лиза Алерт Юг» рассказали, что в апреле получили информацию о пропаже в Ростовской области 72 человек. Двое из них впоследствии были найдены мертвыми. Живыми же удалось найти 38. Еще пять заявлений не были подтверждены.