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За месяц в Ростовской области пропали 72 человека

12 мая 2023, 14:06
Фото: vk.com/lizaalert_rostov
За месяц в Ростовской области пропали 72 человека
В Ростовской области за месяц пропали 72 человека, двое из них найдены мертвыми, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг».

Волонтеры «Лиза Алерт Юг» рассказали, что в апреле получили информацию о пропаже в Ростовской области 72 человек. Двое из них впоследствии были найдены мертвыми. Живыми же удалось найти 38. Еще пять заявлений не были подтверждены.

Волонтеры рассказали, что продолжают вести поиски пропавших. Они распространяют ориентировки, а также проверяют слова свидетелей.

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В марте число пропавших в Ростовской области составило 65 человек. Найти живыми из них тогда смогли 40 человек. Еще один был найден погибшим.

Напомним, в Ростовской области с 27 апреля ищут пропавшую без вести девочку-подростка.

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#Алина Заярная#Пропажа человека в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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