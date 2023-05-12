Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Волонтеры «Лиза Алерт Юг» рассказали, что в апреле получили информацию о пропаже в Ростовской области 72 человек. Двое из них впоследствии были найдены мертвыми. Живыми же удалось найти 38. Еще пять заявлений не были подтверждены.
Волонтеры рассказали, что продолжают вести поиски пропавших. Они распространяют ориентировки, а также проверяют слова свидетелей.
В марте число пропавших в Ростовской области составило 65 человек. Найти живыми из них тогда смогли 40 человек. Еще один был найден погибшим.
Напомним, в Ростовской области с 27 апреля ищут пропавшую без вести девочку-подростка.