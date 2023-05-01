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В Ростовской области с 27 апреля ищут пропавшую без вести девочку-подростка

1 мая 2023, 05:52
Фото: pxhere.com
В Ростовской области с 27 апреля ищут пропавшую без вести девочку-подростка
В Ростовской области ищут 17-летнюю девочку, которая пропала 27 апреля, подробностями и ориентировкой ребенка поделились в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В воскресенье, 30 апреля, поисковики опубликовали заявление о пропаже еще одной несовершеннолетней жительницы Ростовской области.

По данным поисковиков, 17-летняя Диана Н. из хутора Павловка в Азовском районе пропала в четверг, 27 апреля, с тех пор от несовершеннолетней не поступало никаких вестей.

Фото: ЛизаАлерт в Ростовской области

По описанию, девочка-подросток ростом 1,63 метра обладает худощавым телосложением, серыми глазами и русыми волосами. В момент исчезновения девочка могла быть одета в черную куртку с синими джинсами и белыми кроссовками, с собой у нее мог быть серебряный или черный рюкзак.

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Если вы обладаете какой-то информацией о подростке, данные о девочке можно сообщить инфоргам Елене 8(905)439-02-99 и Галине 8(960)685-95-61 или же по номеру 112.

Ранее в Ростове начали искать 10-летнего мальчика.

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