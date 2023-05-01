В Ростовской области с 27 апреля ищут пропавшую без вести девочку-подростка

По описанию, девочка-подросток ростом 1,63 метра обладает худощавым телосложением, серыми глазами и русыми волосами. В момент исчезновения девочка могла быть одета в черную куртку с синими джинсами и белыми кроссовками, с собой у нее мог быть серебряный или черный рюкзак.