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Смертность в Ростовской области снизилась почти на 25% в 2023 году

14 мая 2023, 07:48
Фото: 1mi
В Ростовской области с января по март 2023 года смертность снизилась на 24,7% по сравнению с таким же периодом 2022 года, сообщает Росстат.

В этом году скончались 14,2 тысячи местных жителей, а в прошлом году этот показатель составлял 18,9 тысячи человек. Получается, что число умерших уменьшилось на 4,6 тысячи граждан.

Несмотря на это, убыль населения в регионе составила 6,3 тысячи человек. В этом году появились на свет 7,9 тысячи детей, что меньше, чем годом ранее.

Бывший наркоман обвинил мигрантов в увеличении смертности от передозировки в Ростове
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В Южном федеральном округе за этот период смертность снизилась на 22,3%.

Ранее бывший наркоман обвинил мигрантов в увеличении смертности от передозировки в Ростове.

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