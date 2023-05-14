Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В этом году скончались 14,2 тысячи местных жителей, а в прошлом году этот показатель составлял 18,9 тысячи человек. Получается, что число умерших уменьшилось на 4,6 тысячи граждан.
Несмотря на это, убыль населения в регионе составила 6,3 тысячи человек. В этом году появились на свет 7,9 тысячи детей, что меньше, чем годом ранее.
В Южном федеральном округе за этот период смертность снизилась на 22,3%.
Ранее бывший наркоман обвинил мигрантов в увеличении смертности от передозировки в Ростове.