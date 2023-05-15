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Памятный знак установят на месте гибели учительницы в коллекторе в Ростове 28 апреля

15 мая 2023, 08:07
Фото: 1MI
Памятный знак установят на месте гибели учительницы в коллекторе в Ростове 28 апреля
В Ростове-на-Дону планируется установить памятный знак в районе коллектора, где погибла учительница, сообщили в мэрии.

Напомним, что 28 апреля во время сильного дождя в коллектор упала 80-летняя учительница английского языка и утонула, так как не смогла выбраться. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, а территорию в районе ливневки огородили.

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Теперь 1Rnd со ссылкой на информацию властей написал, что памятный знак появится к концу этого месяца. Саму территорию, где погибла женщина, приведут в порядок. 

Ранее стали известны новые подробности дела учительницы, утонувшей в коллекторе Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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