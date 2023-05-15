Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Напомним, что 28 апреля во время сильного дождя в коллектор упала 80-летняя учительница английского языка и утонула, так как не смогла выбраться. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, а территорию в районе ливневки огородили.
Теперь 1Rnd со ссылкой на информацию властей написал, что памятный знак появится к концу этого месяца. Саму территорию, где погибла женщина, приведут в порядок.
Ранее стали известны новые подробности дела учительницы, утонувшей в коллекторе Ростова. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.