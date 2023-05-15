Обвиняемыми проходят военнослужащие ВСУ Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрука, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах. В плен к российским военным они попали еще в начале СВО. Украинцам инкриминируют организацию и участие в террористическом сообществе. Военнослужащим грозит до десяти лет лишения свободы, уточняет «Дон 24».