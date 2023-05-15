Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Южный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении пяти украинских военнопленных. Первое заседание состоится уже сегодня.
Обвиняемыми проходят военнослужащие ВСУ Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрука, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах. В плен к российским военным они попали еще в начале СВО. Украинцам инкриминируют организацию и участие в террористическом сообществе. Военнослужащим грозит до десяти лет лишения свободы, уточняет «Дон 24».
Напомним, также в Ростове судят украинского морпеха, расстрелявшего человека за акцент.