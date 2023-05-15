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Ростовский суд рассмотрит уголовное дело пяти военнопленных украинцев

15 мая 2023, 08:18
Фото: mil.ru
Ростовский суд рассмотрит уголовное дело пяти военнопленных украинцев
В Ростове Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении пяти военнопленных украинцев, пишут СМИ.

Южный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении пяти украинских военнопленных. Первое заседание состоится уже сегодня.

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Обвиняемыми проходят военнослужащие ВСУ Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Глеб Петрука, Владимир Пузанов и Дмитрий Рейвах. В плен к российским военным они попали еще в начале СВО. Украинцам инкриминируют организацию и участие в террористическом сообществе. Военнослужащим грозит до десяти лет лишения свободы, уточняет «Дон 24».

Напомним, также в Ростове судят украинского морпеха, расстрелявшего человека за акцент.

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