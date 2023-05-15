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В Новочеркасске на территории одной из школ нашли труп мужчины утром 15 мая

15 мая 2023, 12:15
Фото: 1MI
В Новочеркасске на территории одной из школ нашли труп мужчины утром 15 мая
В Новочеркасске возле лицея №7 обнаружили тело мужчины утром в понедельник, 15 мая, сообщают СМИ.

Donnews пишет, что ночью местные жители услышали похожий на взрыв звук, а утром обнаружили тело человека. Издание уточнило, что на место происшествия приезжали представили Следственного комитета и Росгвардии, но официальной информации о случившемся не поступало и сейчас она уточняется.

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«Учебное заведение работало в обычном режиме. Известно, что погибшему было 55 лет», — сказано в сообщении.

Между тем, Telegram-канал писал, что причиной гибели мог стать взрыв гранаты.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Гибель мужчины#Взрыв гранаты#Происшествие в Новочеркасске#Илья Протвинов
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