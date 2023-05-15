Donnews пишет, что ночью местные жители услышали похожий на взрыв звук, а утром обнаружили тело человека. Издание уточнило, что на место происшествия приезжали представили Следственного комитета и Росгвардии, но официальной информации о случившемся не поступало и сейчас она уточняется.