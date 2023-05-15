Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Donnews пишет, что ночью местные жители услышали похожий на взрыв звук, а утром обнаружили тело человека. Издание уточнило, что на место происшествия приезжали представили Следственного комитета и Росгвардии, но официальной информации о случившемся не поступало и сейчас она уточняется.
«Учебное заведение работало в обычном режиме. Известно, что погибшему было 55 лет», — сказано в сообщении.
Между тем, Telegram-канал писал, что причиной гибели мог стать взрыв гранаты.