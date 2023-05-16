Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Горожане рассказали, что водитель ВАЗа сдавал назад и врезался в автомобиль Exceed. По словам местных жителей, в последней машине на пассажирском сидении якобы находился певец.
«В аварии никто не пострадал, но ДТП оформили сотрудники ГИБДД, так как иномарка застрахована по КАСКО. В это время все желающие фотографировались с Розенбаумом», — заявил автор.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее Розенбаум заявил, что с 11 мая едет в тур по казачьим станицам в Ростовской области