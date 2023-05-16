rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Изображение материала

Жители в Новочеркасске заявили о ДТП с участием Розенбаума днем 16 мая

16 мая 2023, 13:57
Фото: ТГ канал Это Ростов
Жители в Новочеркасске заявили о ДТП с участием Розенбаума днем 16 мая
В Новочеркасске в аварию попал автомобиль, в котором находился певец Александр Розенбаум, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Горожане рассказали, что водитель ВАЗа сдавал назад и врезался в автомобиль Exceed. По словам местных жителей, в последней машине на пассажирском сидении якобы находился певец.

«В аварии никто не пострадал, но ДТП оформили сотрудники ГИБДД, так как иномарка застрахована по КАСКО. В это время все желающие фотографировались с Розенбаумом», — заявил автор.

В Ростовской области на трассе А-260 в жестком ДТП погиб человек
Узнать подробнее

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее Розенбаум заявил, что с 11 мая едет в тур по казачьим станицам в Ростовской области

Читайте также:
В Ростовской области на трассе А-260 в жестком ДТП погиб человекНа трассе Новочеркасск — Багаевская в ДТП пострадали шестеро человек
#Дтп#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Розенбаум в Новочеркасске#Выступление Розенбаума#Концерт Розенбаума#Тур Розенбаума по Ростовской области#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону назвали заработки незаконных ларьков по делу ОПГ в полиции
Сегодня, 10:28
Франция может передать Украине ракеты SCALP-EG, способные долететь до Ростова
Сегодня, 08:38
Вандалы изуродовали работу уличного художника на улице Шаумяна в Ростове
Сегодня, 10:38
В Ростовской области с 22 и по 23 мая запретят продавать алкоголь
Сегодня, 09:45
Эколог рассказал, как добыча лития повлияет на экологию Ростовской области
Сегодня, 08:41
Грузовик повис с моста после аварии в Ростовской области
Сегодня, 10:36