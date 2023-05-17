Ранее Bloknot-volgodonsk писал о жалобе жителей хутора Петухов на Краснобаева, который, по их словам, пытался получить доступ к пастбищу. Но проблема заключалась в том, что пастбища людям не хватает. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.