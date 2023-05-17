Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Решение о привлечении Краснобаева к дисциплинарной ответственности приняли 20 января 2023 года. Это привело к досрочному прекращению полномочий.
Кроме того, его лишили пятого квалификационного класса судьи. В результате Краснобаев подал жалобу, которую рассмотрят в мае.
Ранее Bloknot-volgodonsk писал о жалобе жителей хутора Петухов на Краснобаева, который, по их словам, пытался получить доступ к пастбищу. Но проблема заключалась в том, что пастбища людям не хватает. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону бывший замначальника УСБ полиции не смог восстановиться на службе.