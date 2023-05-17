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Бывший председатель суда из Ростовской области потребовал восстановить его на работе

17 мая 2023, 05:59
Фото: 1mi
Экс-председатель Цимлянского райсуда в Ростовской области Сергей Краснобаев пытается обжаловать решение о досрочном прекращении полномочий, говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Решение о привлечении Краснобаева к дисциплинарной ответственности приняли 20 января 2023 года. Это привело к досрочному прекращению полномочий.

Кроме того, его лишили пятого квалификационного класса судьи. В результате Краснобаев подал жалобу, которую рассмотрят в мае.

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Ранее Bloknot-volgodonsk писал о жалобе жителей хутора Петухов на Краснобаева, который, по их словам, пытался получить доступ к пастбищу. Но проблема заключалась в том, что пастбища людям не хватает. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону бывший замначальника УСБ полиции не смог восстановиться на службе.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Увольнение судьи#Скандал в Ростове#Жалоба в Ростове
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