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Ростовчане заявили о загоревшемся шиномонтажном комплексе днем 17 мая

17 мая 2023, 10:29
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Ростовчане заявили о загоревшемся шиномонтажном комплексе днем 17 мая
В Ростове-на-Дону в среду, 17 мая, произошло возгорание на территории шиномонтажного комплекса, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, на улице Вавилова огонь охватил все строение. Что стало причиной пожара, остается загадкой, так как официальной информации о пожаре не поступало.

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Очевидцы рассказали, что рядом с местом пожара находится внедорожник, но его никто не убирает. Открытое пламя тем временем оказалось по всему периметру здания. Пожарных автомобилей на тот момент видно не было.

Ранее стало известно, что из-за экстремальной жары синоптики прогнозируют рост пожаров в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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