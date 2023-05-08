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Тело 91-летней женщины нашли после пожара в Ростовской области

8 мая 2023, 05:01
Фото: 1mi
В Ростовской области загорелся частный дом, в результате чего погибла пожилая женщина, сообщили в УМЧС по региону.

Происшествие случилось в хуторе Большой Лог на улице Чернышевского. В ночное время на площади 50 квадратных метров загорелся частный дом.

«На месте пожара нашли тело 91-летней женщины. Сейчас устанавливаются причина возгорания и обстоятельства гибели пенсионерки», — сказано в сообщении.

Из-за экстремальной жары синоптики прогнозируют рост пожаров в Ростовской области
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Отмечается, что к ликвидации огня привлекли 11 человек, которые использовали три единицы техники.

Ранее стало известно, что из-за экстремальной жары синоптики прогнозируют рост пожаров в Ростовской области.

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