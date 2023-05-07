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Из-за экстремальной жары синоптики прогнозируют рост пожаров в Ростовской области

7 мая 2023, 09:56
Фото: 1MI
Из-за экстремальной жары синоптики прогнозируют рост пожаров в Ростовской области
Экстремальная жара летом 2023 года в российских регионах, в том числе в Ростовской области, может привести к росту пожаров, предупредили синоптики, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее стало известно, что лето 2023 года будет самым жарким в России за последние 150 лет. Столбики термометров будут подниматься до 40 градусов и выше.

Высокая температура воздуха в летние месяцы, сообщают метеорологи, может привести к росту пожаров. Стоит отметить, что уже в настоящее время повышенная температура доставляет немало проблем пожарным.

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Так, крупный пожар недавно был в Ставрополе. За считанные минуты огнем там было охвачено свыше 500 квадратных метров. Еще одно возгорание было под Челябинском.

Напомним, в донской столице и Ростовской области в целом в конце апреля запретили разводить костры для того, чтобы приготовить шашлыки. Запрет будет действовать до 15 октября.

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