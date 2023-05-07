Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Ранее стало известно, что лето 2023 года будет самым жарким в России за последние 150 лет. Столбики термометров будут подниматься до 40 градусов и выше.
Высокая температура воздуха в летние месяцы, сообщают метеорологи, может привести к росту пожаров. Стоит отметить, что уже в настоящее время повышенная температура доставляет немало проблем пожарным.
Так, крупный пожар недавно был в Ставрополе. За считанные минуты огнем там было охвачено свыше 500 квадратных метров. Еще одно возгорание было под Челябинском.
Напомним, в донской столице и Ростовской области в целом в конце апреля запретили разводить костры для того, чтобы приготовить шашлыки. Запрет будет действовать до 15 октября.