В Ростовской области из-за дождей перенесли сроки завершения ремонта дорог

Власти Таганрога рассказали, что благодаря нацпроекту «БКД» в городе собираются отремонтировать 10 участков автодорог. Однако из-за неблагоприятных метеорологических условий и обильных дождей в первую декаду мая в график работ внесли корректировки и сдвинули сроки завершения ремонта транспортных объектов.