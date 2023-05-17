В Ростовской области из-за дождей перенесли сроки завершения ремонта дорог

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Власти Таганрога рассказали, что благодаря нацпроекту «БКД» в городе собираются отремонтировать 10 участков автодорог. Однако из-за неблагоприятных метеорологических условий и обильных дождей в первую декаду мая в график работ внесли корректировки и сдвинули сроки завершения ремонта транспортных объектов.
Тем не менее, уже сейчас на участке улицы Москатова выполнили 70% фрезерования дорожного покрытия. Участок улицы Дуровской уже заасфальтировали, ведется прием работы.
Власти обещают закончить работы в сентябре 2023 года, в общей сложности на ремонт дорог выделили около 137,7 миллиона рублей.
Ранее в Ростове объявили, что закончат ямочный ремонт к первому дню лета.