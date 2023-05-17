rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Изображение материала

В Ростовской области из-за дождей перенесли сроки завершения ремонта дорог

17 мая 2023, 07:21
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за дождей перенесли сроки завершения ремонта дорог

В Таганроге из-за ливней сдвинули сроки ремонта городских дорог

В Таганроге сообщили о переносе сроков ремонта городских дорог из-за дождей в начале мая, об этом сообщили в Telegram-канале администрации.

Власти Таганрога рассказали, что благодаря нацпроекту «БКД» в городе собираются отремонтировать 10 участков автодорог. Однако из-за неблагоприятных метеорологических условий и обильных дождей в первую декаду мая в график работ внесли корректировки и сдвинули сроки завершения ремонта транспортных объектов.

Самые аварийные дороги в Ростовской области в мае в 2023 году выявили в Волгодонске
Узнать подробнее

Тем не менее, уже сейчас на участке улицы Москатова выполнили 70% фрезерования дорожного покрытия. Участок улицы Дуровской уже заасфальтировали, ведется прием работы.

Власти обещают закончить работы в сентябре 2023 года, в общей сложности на ремонт дорог выделили около 137,7 миллиона рублей.

Ранее в Ростове объявили, что закончат ямочный ремонт к первому дню лета.

Читайте также:
Власти Ростова обещают завершить ямочный ремонт дорог к 1 июняВласти Ростова пожаловались на ливни, помешавшие ремонту городских дорогПробки от Театральной до Ворошиловского ожидаются в Ростове из-за ремонта дороги
#Надежда Пустяк#Ремонт дорог#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Таганрог
Подпишитесь
Военкор заявил, что переданные Украине крылатые ракеты за 30 минут долетят до Ростова
Сегодня, 04:40
В Ростовской области автомобиль насмерть сбил 20-летнего парня в наушниках 16 мая
Сегодня, 04:58
Экономист объяснил, в каком районе Ростова жить дешевле всего
Сегодня, 05:01
Полиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в Ростове
Вчера, 17:45
Психолог рассказал, почему подростки становятся вандалами уничтожают парки в Ростове
Сегодня, 05:35
Серпуховский лифтостроительный завод приступил к производству современных лифтов
Сегодня, 07:19