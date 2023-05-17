Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Алкоголь нельзя будет купить 22 мая в Константиновском, Кагальницком, Мартыновском, Мясниковском, Чертковском и Азовском районах. Во всех остальных территориях ограничения введут на следующий день.
Пользователи в комментариях написали, что эта мера не работает, так как все закупаются алкоголем заранее.
«Эти запреты бред полный, в котором нет необходимости. Все заранее покупают», — заявили ростовчане.
«Так закупятся заранее, это не проблема. Для чего эти ограничения», — пишут местные жители.
«Удивительно, что сообщают об этом заранее. Чтобы закупились», — написали пользователи. Они добавили, что некоторые магазины, несмотря на запреты, все равно продают алкоголь.