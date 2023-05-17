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«Все заранее закупают»: ростовчане высказались о запрете на продажу алкоголя в мае

17 мая 2023, 05:08
Фото: 1mi
В Ростовской области во время Последних звонков введут запрет на продажу алкоголя, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Алкоголь нельзя будет купить 22 мая в Константиновском, Кагальницком, Мартыновском, Мясниковском, Чертковском и Азовском районах. Во всех остальных территориях ограничения введут на следующий день.

Пользователи в комментариях написали, что эта мера не работает, так как все закупаются алкоголем заранее.

В Ростовской области с 22 и по 23 мая запретят продавать алкоголь
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«Эти запреты бред полный, в котором нет необходимости. Все заранее покупают», — заявили ростовчане.

«Так закупятся заранее, это не проблема. Для чего эти ограничения», — пишут местные жители.

«Удивительно, что сообщают об этом заранее. Чтобы закупились», — написали пользователи. Они добавили, что некоторые магазины, несмотря на запреты, все равно продают алкоголь.

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