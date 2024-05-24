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Купить алкоголь в Ростове

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2024
Продажу алкоголя запретили в Ростовской области с 24 мая
Из-за последних звонков в Ростовской области запрещена розничная продажа спиртных напитков, ранее об этом напомнили в департаменте потребительского рынка региона.
24 мая 2024, 08:29
2023
Врачи и юристы предложили оставить дончан без алкоголя на Новый год
23 декабря 2023, 10:46
В Ростовской области запрещают алкоголь, пока в донских больницах не хватает лекарств
В Ростовской области запрещают продажу алкоголя и проверяют онкодиспансер из-за нехватки лекарств, пока ВСУ используют для атак новое оружие.
29 мая 2023, 14:57
«Все заранее закупают»: ростовчане высказались о запрете на продажу алкоголя в мае
В Ростовской области во время Последних звонков введут запрет на продажу алкоголя, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
17 мая 2023, 05:08

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