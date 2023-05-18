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Стройку в Ростове остановили из-за нелегального мигранта

18 мая 2023, 09:18
Фото: 39.мвд.рф
Из-за одного нелегального мигранта стройку в Ростове приостановили на месяц
Из-за нелегального мигранта в Ростове приостановили стройку на Западном, сообщили ГУФССП России по региону.

Строительство на одном из объектов в Советском районе Ростова приостановили из-за нелегального мигранта. Дело в том, что предприниматель, осуществляющий строительные работы, нанял гастарбайтера без регистрации. Работодатель попытался скрыть этот факт, однако информация дошла до миграционной службы.

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Судебный пристав-исполнитель вручил предпринимателю постановление о возбуждении исполнительного производства. Также он приостановил строительные работы на 30 дней. Возобновить стройку бизнесмен сможет только по истечению этого срока.

Напомним, в пять раз увеличилось число преступлений с участием мигрантов в Ростовской области.

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