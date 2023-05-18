Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Строительство на одном из объектов в Советском районе Ростова приостановили из-за нелегального мигранта. Дело в том, что предприниматель, осуществляющий строительные работы, нанял гастарбайтера без регистрации. Работодатель попытался скрыть этот факт, однако информация дошла до миграционной службы.
Судебный пристав-исполнитель вручил предпринимателю постановление о возбуждении исполнительного производства. Также он приостановил строительные работы на 30 дней. Возобновить стройку бизнесмен сможет только по истечению этого срока.
Напомним, в пять раз увеличилось число преступлений с участием мигрантов в Ростовской области.