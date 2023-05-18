Строительство на одном из объектов в Советском районе Ростова приостановили из-за нелегального мигранта. Дело в том, что предприниматель, осуществляющий строительные работы, нанял гастарбайтера без регистрации. Работодатель попытался скрыть этот факт, однако информация дошла до миграционной службы.