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Эксперт поддержал Бастрыкина в идее посылать мигрантов в Ростовской области на фронт

12 мая 2023, 07:50
Фото: mil.ru
Эксперт поддержал Бастрыкина посылать мигрантов в Ростовской области на фронт
Для того, чтобы отправлять мигрантов на фронт, необходимо принятие соответствующих законов, сообщил RostovGazeta специалист по формированию общественного мнения, политтехнолог Владимир Белоконев.

Напомним, что глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин предложил направлять мигрантов на передовую. Многие эксперты согласны с этим предложением, однако подчеркивают, что проблема с мигрантами имеет ряд нюансов.

«Прежде всего, речь не должна идти о тех, кто не имеет российского гражданства попросту потому, что мы не имеем права призывать таких людей. Но можно говорить о тех, у кого есть российское гражданство. Среди них у подавляющего большинства — двойное гражданство. Проблема заключается в том, что законодательство их стран далеко не всегда разрешает этим людям участвовать в военной службе в войсках другой страны. Даже при получении второго гражданства», — отмечает Владимир Белоконев.

По словам собеседника, можно долго и убедительно говорить о том, что раз мигранты приняли российское гражданство, то они обязаны пойти на фронт. Но получается юридическая коллизия — в своих родных странах эти люди могут попасть под уголовное преследование.

Фото: mil.ru
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Однако спикер считает, что это проблема решаема. Если человек приехал работать в Россию, принял нашу Конституцию, наши законы, груз ответственности, права и обязанности, значит, временно, может приостановить гражданство своей страны. Соответственно, в этом случае он имеет полное право и обязанность быть призванным и сражаться там, где потребуется.

«Я полностью согласен с мнением господина Бастрыкина и его обоснованным желанием упорядочить появление мигрантов в России. Ведь за последние месяцы количество прибывающих к нам мигрантов стало больше похоже на массовое нашествие. Но в нынешних условиях реализовать юридически идею отправки мигрантов на фронт невозможно», — подчеркивает Белоконев.

Для этого, как сообщает спикер, нет никаких законных оснований.

«Мы гордимся тем, что живем в правовом государстве. У нас есть Государственная Дума. Поэтому давайте создавать соответствующие законопроекты, вносить изменения в существующие законы», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как начальница почтового отделения подделывала уведомления о прибытии мигрантов в Ростове. 

Начальница почтового отделения подделывала уведомления о прибытии мигрантов в Ростове
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