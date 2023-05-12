Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Напомним, что глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин предложил направлять мигрантов на передовую. Многие эксперты согласны с этим предложением, однако подчеркивают, что проблема с мигрантами имеет ряд нюансов.
«Прежде всего, речь не должна идти о тех, кто не имеет российского гражданства попросту потому, что мы не имеем права призывать таких людей. Но можно говорить о тех, у кого есть российское гражданство. Среди них у подавляющего большинства — двойное гражданство. Проблема заключается в том, что законодательство их стран далеко не всегда разрешает этим людям участвовать в военной службе в войсках другой страны. Даже при получении второго гражданства», — отмечает Владимир Белоконев.
По словам собеседника, можно долго и убедительно говорить о том, что раз мигранты приняли российское гражданство, то они обязаны пойти на фронт. Но получается юридическая коллизия — в своих родных странах эти люди могут попасть под уголовное преследование.
Однако спикер считает, что это проблема решаема. Если человек приехал работать в Россию, принял нашу Конституцию, наши законы, груз ответственности, права и обязанности, значит, временно, может приостановить гражданство своей страны. Соответственно, в этом случае он имеет полное право и обязанность быть призванным и сражаться там, где потребуется.
«Я полностью согласен с мнением господина Бастрыкина и его обоснованным желанием упорядочить появление мигрантов в России. Ведь за последние месяцы количество прибывающих к нам мигрантов стало больше похоже на массовое нашествие. Но в нынешних условиях реализовать юридически идею отправки мигрантов на фронт невозможно», — подчеркивает Белоконев.
Для этого, как сообщает спикер, нет никаких законных оснований.
«Мы гордимся тем, что живем в правовом государстве. У нас есть Государственная Дума. Поэтому давайте создавать соответствующие законопроекты, вносить изменения в существующие законы», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как начальница почтового отделения подделывала уведомления о прибытии мигрантов в Ростове.