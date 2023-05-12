Напомним, что глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин предложил направлять мигрантов на передовую. Многие эксперты согласны с этим предложением, однако подчеркивают, что проблема с мигрантами имеет ряд нюансов.



«Прежде всего, речь не должна идти о тех, кто не имеет российского гражданства попросту потому, что мы не имеем права призывать таких людей. Но можно говорить о тех, у кого есть российское гражданство. Среди них у подавляющего большинства — двойное гражданство. Проблема заключается в том, что законодательство их стран далеко не всегда разрешает этим людям участвовать в военной службе в войсках другой страны. Даже при получении второго гражданства», — отмечает Владимир Белоконев.



По словам собеседника, можно долго и убедительно говорить о том, что раз мигранты приняли российское гражданство, то они обязаны пойти на фронт. Но получается юридическая коллизия — в своих родных странах эти люди могут попасть под уголовное преследование.