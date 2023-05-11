Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Четвертый кассационный суд рассмотрел приговор, вынесенный ранее начальнице отделения почты в Ростове. Ее признали виновной в организации незаконного пребывания мигрантов.
Обвинение смогло доказать, что женщина, пользуясь служебными полномочиями, подделывала уведомления о прибытии мигрантов и не направляла в полицию сведения для их постановки на учет.
Приговор работнице почты решили оставить без изменения. Она получила 2 года и 6 месяцев условного заключения.
Ранее местная жительница незаконно организовала массовый приезд в Ростовскую области нелегалов из Азербайджана.