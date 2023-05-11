rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Изображение материала

Начальница почтового отделения подделывала уведомления о прибытии мигрантов в Ростове

11 мая 2023, 08:40
Фото: 1MI
Начальница почтового отделения подделывала уведомления о прибытии мигрантов в Ростове
В Ростове осудили начальницу почтового отделения, ее поймали на подделке уведомлений о прибытии мигрантов, рассказали в пресс-службе четвертого кассационного суда.

Четвертый кассационный суд рассмотрел приговор, вынесенный ранее начальнице отделения почты в Ростове. Ее признали виновной в организации незаконного пребывания мигрантов.

Обвинение смогло доказать, что женщина, пользуясь служебными полномочиями, подделывала уведомления о прибытии мигрантов и не направляла в полицию сведения для их постановки на учет.

Более 80 живущих в Ростовской области мигрантов выдворили из России
Узнать подробнее

Приговор работнице почты решили оставить без изменения. Она получила 2 года и 6 месяцев условного заключения.

Ранее местная жительница незаконно организовала массовый приезд в Ростовскую области нелегалов из Азербайджана.

Читайте также:
Каждый второй работающий дончанин заявил о переизбытке трудовых мигрантовВ 5 раз увеличилось число преступлений с участием мигрантов в Ростовской областиМигранты из новых регионов РФ могут усугубить наркоситуацию в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Суд в Ростове#Незаконная миграция в Ростове
Подпишитесь
Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow, способные долететь до Ростова
Сегодня, 10:01
«Придется жить вечно»: ростовчане недовольны новыми расценками на погребение в городе
Сегодня, 09:37
Два человека сильно пострадали в Ростовской области, вылетев в кювет на мотоцикле
Сегодня, 09:22
Политолог Баширов разъяснил, что ждет Ростов от получения Украиной ракет Storm Shadow
Сегодня, 11:05
Губернатор Голубев доложил, как улучшат работу КПП на границах Ростовской области
Сегодня, 08:06