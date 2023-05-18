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Режим повышенной готовности сняли на севере Ростовской области

18 мая 2023, 06:28
Фото: 1MI
Режим повышенной готовности сняли на севере Ростовской области
В Миллеровском районе Ростовской области снят режим повышенной готовности, сообщили местные власти.

В Миллеровском районе Ростовской области 16 мая вводился режим повышенной готовности сил и средств РСЧС. К вечеру 17 мая он был снят. Власти объяснили его введение проверкой готовности экстренных служб в случае ЧС.

На севере в Ростовской области введен режим повышенной готовности с вечера 16 мая
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«Отработаны порядок взаимодействия подразделений разного уровня подчиненности. Районное звено показало готовность к реагированию во внештатной ситуации», — уточнили в администрации муниципалитета.

Ранее власти Миллеровского района заверили население, что причин для беспокойства из-за введения режима повышенной готовности нет.

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#Алина Заярная#Общество#Режим повышенной готовности в Ростовской области#Учения ГО и ЧС в Ростовской области
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