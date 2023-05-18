Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Миллеровском районе Ростовской области 16 мая вводился режим повышенной готовности сил и средств РСЧС. К вечеру 17 мая он был снят. Власти объяснили его введение проверкой готовности экстренных служб в случае ЧС.
«Отработаны порядок взаимодействия подразделений разного уровня подчиненности. Районное звено показало готовность к реагированию во внештатной ситуации», — уточнили в администрации муниципалитета.
Ранее власти Миллеровского района заверили население, что причин для беспокойства из-за введения режима повышенной готовности нет.