Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
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Updated Сегодня, 12:54
В четверг, 18 мая, Алексей Логвиненко объявил, что в городе провели первый этап испытаний теплосетей на максимальную температуру, что позволило выявить и устранить семь дефектов на магистральных трубопроводах. После этого горячее водоснабжение горожан восстановили в нормативные сроки.
Сейчас на западе и в центре города проводят уже второй этап испытаний, восстанавливать подачу горячей воды ростовчанам начнут с 27 мая.
Кроме того, в Ростове начали подготовку школ и детсадов к отопительному сезону — работы закончат к 1 сентября.
УК, ТСЖ, ЖСК также заняты промывкой, ревизией и опрессовкой общедомовых систем отопления, работы должны закончитья до 15 сентября.
В общей сложности, к зиме в городе необходимо подготовить 461 социальный объект, более 4,7 тысячи многоквартирных домов, а также около 250 котельных и более 601 трассового километра теплосетей.