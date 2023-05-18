В четверг, 18 мая, Алексей Логвиненко объявил, что в городе провели первый этап испытаний теплосетей на максимальную температуру, что позволило выявить и устранить семь дефектов на магистральных трубопроводах. После этого горячее водоснабжение горожан восстановили в нормативные сроки.