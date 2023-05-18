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Власти города объявили, когда жителям Западного и центра в Ростове дадут горячую воду

18 мая 2023, 12:51
Фото: 1MI
Власти города объявили, когда ростовчанам дадут горячую воду

Горячую воду в дома на Западном и в центре Ростова вернут 27 мая

В Ростове восстановление горячего водоснабжения населению начнут производить с 27 мая, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В четверг, 18 мая, Алексей Логвиненко объявил, что в городе провели первый этап испытаний теплосетей на максимальную температуру, что позволило выявить и устранить семь дефектов на магистральных трубопроводах. После этого горячее водоснабжение горожан восстановили в нормативные сроки.

Сейчас на западе и в центре города проводят уже второй этап испытаний, восстанавливать подачу горячей воды ростовчанам начнут с 27 мая.

Фото: logvinenko_rnd
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Кроме того, в Ростове начали подготовку школ и детсадов к отопительному сезону — работы закончат к 1 сентября.

УК, ТСЖ, ЖСК также заняты промывкой, ревизией и опрессовкой общедомовых систем отопления, работы должны закончитья до 15 сентября.

В общей сложности, к зиме в городе необходимо подготовить 461 социальный объект, более 4,7 тысячи многоквартирных домов, а также около 250 котельных и более 601 трассового километра теплосетей.

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