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На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +27 градусов с 20 мая

19 мая 2023, 09:35
Фото: 1MI
На выходных в Ростове-на-Дону потеплеет до +27 градусов с 20 мая
В выходные дни 20 и 21 мая в Ростове-на-Дону ожидается теплая погода с температурой воздуха до +27 градусов, сообщили синоптики.

В ночь на 20 мая температура воздуха составит +14-16 градусов, а днем — до +25-27 градусов. Синоптики обещают ветер со скоростью 4-9 м/с, порывы могут достигать 12 м/с. Осадков не ожидается.

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В ночь на 21 мая температура также будет составлять +14-16 градусов, а днем — до +21-23 градусов. Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направление со скоростью 6-11 м/с, порывы могут достигать 12-14 м/с, иногда - 16 м/с. Вечером возможны кратковременные дожди с грозами.

Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.

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