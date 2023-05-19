Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В ночь на 20 мая температура воздуха составит +14-16 градусов, а днем — до +25-27 градусов. Синоптики обещают ветер со скоростью 4-9 м/с, порывы могут достигать 12 м/с. Осадков не ожидается.
В ночь на 21 мая температура также будет составлять +14-16 градусов, а днем — до +21-23 градусов. Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направление со скоростью 6-11 м/с, порывы могут достигать 12-14 м/с, иногда - 16 м/с. Вечером возможны кратковременные дожди с грозами.
Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области.