В ночь на 21 мая температура также будет составлять +14-16 градусов, а днем — до +21-23 градусов. Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направление со скоростью 6-11 м/с, порывы могут достигать 12-14 м/с, иногда - 16 м/с. Вечером возможны кратковременные дожди с грозами.