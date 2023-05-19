Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Сезонный пригородный поезд на паровозной тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом. Поезда начнут отправляться каждую субботу из Ростова в 09.32 и обратно в 18.10. Такое расписание будет действовать до конца сентября.
Прокатиться на поезде можно будет как в рамках самостоятельных поездок, так и вместе с туристическими группами. Отдыхающим предложат на выбор программы однодневных туров по историческим местам Таганрога, связанным с известными писателями, художниками, композиторами.
Кроме того, экскурсионные программы включают часовую морскую прогулку вокруг мыса Таганий Рог. Стоимость билета в одну сторону составляет 147 рублей.
Ранее в донском Минтрансе сообщили об изменениях в расписании электрички Лихая — Ростов.