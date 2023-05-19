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Поезд на паровозной тяге выйдет на маршрут Ростов — Таганрог c 20 мая

19 мая 2023, 08:34
Фото: Никонико962/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Поезд на паровозной тяге выйдет на маршрут Ростов — Таганрог c 20 мая
В Ростовской области с 20 мая запустят состав на паровозной тяге, который отработает весь летний сезон, сообщает СКЖД.

Сезонный пригородный поезд на паровозной тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом. Поезда начнут отправляться каждую субботу из Ростова в 09.32 и обратно в 18.10. Такое расписание будет действовать до конца сентября.

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Прокатиться на поезде можно будет как в рамках самостоятельных поездок, так и вместе с туристическими группами. Отдыхающим предложат на выбор программы однодневных туров по историческим местам Таганрога, связанным с известными писателями, художниками, композиторами.

Кроме того, экскурсионные программы включают часовую морскую прогулку вокруг мыса Таганий Рог. Стоимость билета в одну сторону составляет 147 рублей.

Ранее в донском Минтрансе сообщили об изменениях в расписании электрички Лихая — Ростов.

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