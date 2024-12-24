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Поездка на поезде

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2024
На новогодние праздники из Ростовской области запустят дополнительные поезда
24 декабря, 08:45
На море нельзя, в Сибирь: куда можно уехать поездом из Ростова в июле
На официальном сайте РЖД в июле практически не осталось свободных для покупки билетов на поезда в Сочи из Ростова.
3 июля, 14:46
В Ростове-на-Дону запустят сезонный пригородный поезд до Ейска
Из Ростова в Ейск можно будет снова добраться на пригородном поезде. Сезонный маршрут откроется уже с 15 июня, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
12 июня, 07:17
2023
Куда уехать из Ростова на зимних каникулах
29 декабря 2023, 07:19
Накануне новогодних праздников из Ростова запустят дополнительные поезда
На новогодние праздники будут ходить дополнительные поезда из Ростова, сообщили в Минтрансе Ростовской области.
10 декабря 2023, 06:18
Двухэтажный поезд запустят из Самары в Анапу через Ростовскую область с 29 июня
Через Ростовскую область РЖД запустит поезд из Самары в Анапу, говорится в сообщении компании.
22 июня 2023, 13:09
Плацкартные билеты в Ростовской области оказались дороже купейных
В Ростовской области попробуют разобраться с ценообразованием билетов на поезда, сообщают СМИ.
2 июня 2023, 10:59
Поезд на паровозной тяге выйдет на маршрут Ростов — Таганрог c 20 мая
В Ростовской области с 20 мая запустят состав на паровозной тяге, который отработает весь летний сезон, сообщает СКЖД.
19 мая 2023, 08:34

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