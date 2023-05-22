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В России запустили электронное предварительное голосование на выборах

22 мая 2023, 11:44
Фото: 1MI
В России запустили электронное предварительное голосование на выборах
«Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование-2023, говорится на сайте партии.

Оно начнется с 22 мая в полночь по московскому времени и продлится до 28 числа в регионах, где в этом году планируются выборы.

Ключ шифрования блокчейна предварительного голосования разделили на четыре части 21 мая. Это было сделано с целью обеспечить безопасность процесса и сохранить конфиденциальность голосования. Четыре части ключа передали на хранение сенатору Александру Карелину, главе «Ростелекома» Михаилу Осеевскому, замсекретаря Генсовета ЕР Сергею Перминову и первому зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алене Аршиновой.

Известно, что специальные сейф-пакеты будут использоваться для хранения частей ключа. По завершении голосования, их объединят, после чего начнется процедура подсчета голосов. Все заинтересованные лица смогут проверить правильность подсчета.

На текущий момент более 2 миллионов избирателей, что составляет почти 9% от общего числа в регионах, где проходит голосование, уже зарегистрировались в системе. Кроме того, на предварительном голосовании наблюдается очень высокая конкуренция между кандидатами.

Фото: 1MI
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«Единая Россия» создала более чем 25 тысяч электронных счетных участков для проведения электронного предварительного голосования. Что касается конкуренции, то она составляет в среднем более семи человек на одно место в заксобраниях и пять человек на место в административных центрах.

Впервые эта процедура проводится в новых регионах страны. В связи с проблемами с доступом к Интернету в некоторых территориях и для обеспечения безопасности избирателей, предварительное голосование в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях организовано смешанным образом — как онлайн, так и очно.

В этом году среди кандидатов есть ветераны и участники спецоперации.

Фото: 1MI

Всего существуют два ключа шифрования: открытый и закрытый. Открытый используют для ввода в систему и приема голосов избирателей. Каждый электронный бюллетень будет шифроваться этим ключом. Закрытый разделен под видеозаписью, а через неделю его воссоединят для участников процедуры пересчета голосов.

Изменения в систему безопасности вносятся каждый год, и в настоящее время она полностью соответствует всем нормам. Исключены варианты, при которых может проголосовать бот.

Для обеспечения поддержки и консультаций избирателей по возникающим вопросам, запущена работа ситуационного центра предварительного голосования. В его состав входят юристы и ИТ-специалисты.

Добавим, что избиратели имеют возможность зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU до 26 мая, при этом их учетные данные верифицируются через портал «Госуслуги».

В Единый день голосования проведут 78 избирательных кампаний, в ходе которых будут замещены более 34 тысяч мандатов. Жители регионов отдадут голоса за депутатов, а в 25 субъектах также пройдут выборы губернаторов, в Хабаровске — мэра города.

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#Илья Протвинов#Общество#Голосование на выборах#Выборы депутатов#Предварительное голосование
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