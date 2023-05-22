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Оно начнется с 22 мая в полночь по московскому времени и продлится до 28 числа в регионах, где в этом году планируются выборы.
Ключ шифрования блокчейна предварительного голосования разделили на четыре части 21 мая. Это было сделано с целью обеспечить безопасность процесса и сохранить конфиденциальность голосования. Четыре части ключа передали на хранение сенатору Александру Карелину, главе «Ростелекома» Михаилу Осеевскому, замсекретаря Генсовета ЕР Сергею Перминову и первому зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алене Аршиновой.
Известно, что специальные сейф-пакеты будут использоваться для хранения частей ключа. По завершении голосования, их объединят, после чего начнется процедура подсчета голосов. Все заинтересованные лица смогут проверить правильность подсчета.
На текущий момент более 2 миллионов избирателей, что составляет почти 9% от общего числа в регионах, где проходит голосование, уже зарегистрировались в системе. Кроме того, на предварительном голосовании наблюдается очень высокая конкуренция между кандидатами.
«Единая Россия» создала более чем 25 тысяч электронных счетных участков для проведения электронного предварительного голосования. Что касается конкуренции, то она составляет в среднем более семи человек на одно место в заксобраниях и пять человек на место в административных центрах.
Впервые эта процедура проводится в новых регионах страны. В связи с проблемами с доступом к Интернету в некоторых территориях и для обеспечения безопасности избирателей, предварительное голосование в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях организовано смешанным образом — как онлайн, так и очно.
В этом году среди кандидатов есть ветераны и участники спецоперации.
Всего существуют два ключа шифрования: открытый и закрытый. Открытый используют для ввода в систему и приема голосов избирателей. Каждый электронный бюллетень будет шифроваться этим ключом. Закрытый разделен под видеозаписью, а через неделю его воссоединят для участников процедуры пересчета голосов.
Изменения в систему безопасности вносятся каждый год, и в настоящее время она полностью соответствует всем нормам. Исключены варианты, при которых может проголосовать бот.
Для обеспечения поддержки и консультаций избирателей по возникающим вопросам, запущена работа ситуационного центра предварительного голосования. В его состав входят юристы и ИТ-специалисты.
Добавим, что избиратели имеют возможность зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU до 26 мая, при этом их учетные данные верифицируются через портал «Госуслуги».
В Единый день голосования проведут 78 избирательных кампаний, в ходе которых будут замещены более 34 тысяч мандатов. Жители регионов отдадут голоса за депутатов, а в 25 субъектах также пройдут выборы губернаторов, в Хабаровске — мэра города.