В Ростове рассмотрят дело 24 участников нацбатальона «Азов»*

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Пресс-служба Южного окружного военного суда рассказала, что в Ростове рассмотрят дело участников нацбатальона «Азов»*, чья деятельность запрещена на территории России и преследуется законом. В общей сложности фигурантами в деле проходят 24 человека, треть из них составляют женщины.
В суде подтвердили, что дело уже поступило на ознакомление судье, но дату первого заседания пока не назначали.
Фигурантам предъявили обвинение в обучении ради осуществления террористической деятельности, участии в террористической организации, а также в захвате власти с помощью насилия.
Ранее прокурор запросил для украинского боевика 18 лет заключения.
* — нацбатальон «Азов» был признан террористической организацией решением Верховного суда России. Сейчас его деятельность строго запрещена и преследуется законом, содействие деятельности и участие в вооруженном формировании угрожает лишением свободы.