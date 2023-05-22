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В Ростове рассмотрят дело 24 участников нацбатальона «Азов»*

22 мая 2023, 07:59
Фото: mil.ru
В Ростове рассмотрят дело 24 участников нацбатальона «Азов»*
В Ростове будут судить 24 участников запрещенного на территории РФ нацбатальона «Азов»*, информация появилась в картотеке Южного окружного военного суда.

Пресс-служба Южного окружного военного суда рассказала, что в Ростове рассмотрят дело участников нацбатальона «Азов»*, чья деятельность запрещена на территории России и преследуется законом. В общей сложности фигурантами в деле проходят 24 человека, треть из них составляют женщины.

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В суде подтвердили, что дело уже поступило на ознакомление судье, но дату первого заседания пока не назначали.

Фигурантам предъявили обвинение в обучении ради осуществления террористической деятельности, участии в террористической организации, а также в захвате власти с помощью насилия.

Ранее прокурор запросил для украинского боевика 18 лет заключения.

* — нацбатальон «Азов» был признан террористической организацией решением Верховного суда России. Сейчас его деятельность строго запрещена и преследуется законом, содействие деятельности и участие в вооруженном формировании угрожает лишением свободы.

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