В Ростове рассмотрят дело 24 участников нацбатальона «Азов»*

Пресс-служба Южного окружного военного суда рассказала, что в Ростове рассмотрят дело участников нацбатальона «Азов»*, чья деятельность запрещена на территории России и преследуется законом. В общей сложности фигурантами в деле проходят 24 человека, треть из них составляют женщины.